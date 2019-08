Wéi am Virfeld ugekënnegt, goungen um Méindeg de Mueren d'Formulairen online, fir finanziell Hëllef no der Tornado-Katastroph unzefroen.

De Schratt war e Samschdeg an enger Pressekonferenz ugekënnegt ginn. De Formulaire fir Privatleit fënnt een um Site vum Familljeministère an op guichet.lu.

D'Regierung huet, d'selwecht wéi och schonn no de schlëmme Wiederen am Mëllerdall, decidéiert de betraffenen Awunner, déi an enger fragiller finanzieller Situatioun sinn, Hëllef zoukommen ze loossen. Et handelt sech ëm eng punktuell Aktioun. Fir vun dëser Hëllef ze profitéieren, muss deen dofir néidege Formulaire ausgefëllt ginn. Demande musse bis spéitstens den 1. November beim Familljeministère agereecht ginn.

Keng Hëllef gëtt et awer fir Schied, déi vun der Assurance iwwerholl ginn. Dozou gehéiere Gefierer, Zweetwunnengen, Karawannen, Luxusobjeten, Bicher, Saunaen, Schwämmen, Solariumen, Sportsapparater oder dem Gaardenhaischen.

Den Detail fannt der um Site vum Familljeministère.



Hëllef fir Betriber



Fir betraffen Entreprisë gëtt et zanter e Méindeg de Mueren och elo eng Ulafstell. All betraffe kléng a mëttelgrouss Betriber, déi direkte Schued duerch den Tornado kritt hunn un hire Gebaier, Equipementer, Maschinnen oder Stock. Perte déi duerch de Schued, oder Fermeturen entstane sinn ginn och consideréiert.

Déi betraffen Entreprisë kënne sech hei direkt a Kontakt mat der Direktioun vun der Classes Moyenne am Wirtschaftsministère setzen. Den Telefon ass den: 247-74704.

Weider Renseignementer fënnt een och guichet.lu



Suite aux intempéries du 9 août 2019 dans le sud du Luxembourg, le ministère de l'Économie tient à rappeler qu'il existe des aides financières destinées à remédier aux dommages qui sont causés aux entreprises par certaines calamités naturelles, dont les tornades.

Le Conseil de gouvernement ayant déclaré lors de sa réunion extraordinaire samedi dernier que les intempéries du 9 août sont à qualifier de catastrophe et de calamité naturelles, ces aides peuvent être accordées à toute entreprise de petite ou de moyenne taille qui a subi un préjudice comme conséquence directe de la tornade. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks ainsi qu'à la perte de revenu liée au préjudice subi.

Les entreprises concernées peuvent contacter la Direction générale des classes moyennes du ministère de l'Économie (tél.: 247-74704 de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures / e-mail: info.aide.pme@eco.etat.lu), où elles sont informées sur les mesures de soutien disponibles.

Des renseignements sur les coûts éligibles ou les modalités pratiques pour introduire une demande d'aide financière destinée à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles sont aussi consultables sur guichet.lu.