Nodeems d'Meteo sech um Sonndeg berouegt hat, gëllt fir e Méindeg de Mëtteg nees eng Alerte jaune. Et ass mat vill Reen a Wand ze rechnen.

Meteolux schwätzt vu Wandspëtzten tëscht 55 a 75 Stonnekilometer. Plazeweis sollen och gréisser Quantitéite Reen erofkommen. Dat dierft virun allem de Leit, déi vum Tornado betraff sinn, a grad mat den Opraumaarbechten am gaange sinn, alles anescht wéi entgéint kommen. Et heescht also oppassen, wann z.B. een op den Diech schafft.

D'Alerte gëllt vu 14 Auer bis 22 Auer.