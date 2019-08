De Misär vun de Leit zu Péiteng an zu Käerjeng rifft net just Sympathie, Matleed an Hëllef ervir.

Och Onéierlecher si schonns op der Plaz a probéieren vum Leed ze profitéieren. D’Gemenge Péiteng a Käerjeng warne virun Persounen, déi sech als Betriber ausginn, fir ze hëllefen Diech ze flécken. Dofir froe se en Acompte. Ass deen Acompte bezuelt, maache sech déi soi-disant Handwierker aus dem Stëbs. Et ass dofir wichteg ze wëssen, dass weder de CGDIS, nach seriö Betriber en Acompte fir hir Hëllef froen.