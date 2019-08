D'Associatioun den vun den Assurancëgesellschafte geet dovunner aus, datt de Schued enorm ausfale kéint. Chiffréiere konnt een dee bis elo nach awer net.

Nach huet d'Aca, d'Associatioun vun den Assurancëgesellschafte keng Zuelen, wat de Schued nom Tornado e Freiden ugeet, ma dee wäert zimlech héich ausfalen, seet den Administrateur délégué Marc Hengen am RTL-Interview. Schonn e Freiden Owend ware sech déi éischt Compagnien op Käerjeng a Péiteng de Materialschued ukucken an de Leit erklären, wéi déi sech elo sollte uleeën, fir entschiedegt ze ginn.

AUDIO: Assurancen nom Tornado / Reportage Nadine Gautier

Ob a wéi vill Direkthëllefen ausbezuelt goufen, kann de Marc Hengen net soen, dofir wier et nach ze fréi. Iwwerhaapt kéint een de Schued nach net chiffréieren, dee riskéiert awer, enorm auszefalen, wann ee bedenkt, wat alles futti gaangen ass. E Mëttwoch soll de finanziellen Impakt fir d'Versécherungsgesellschafte méi konkret sinn.

Fir den Dag z'ersetzen, kascht et emol gären iwwer 100.000 Euro. Wann een da kuckt, wéi vill Diech fortgeflu sinn, ass eleng dat e grousse Montant. Dobäi kënnt nach, datt och vill Haiser schwéier beschiedegt goufen an och dat gëtt vun den Assurancë matofgedeckt.

Datt Indemnitéiten zu Lëtzebuerg vun den Assurancëgesellschaften ausbezuelt ginn, hänkt net dovunner of, ob de Premier den Etat de catastrophe naturelle ausrifft. Dat wier am Ausland aneschters, zum Beispill a Frankräich. Zu Lëtzebuerg ass dat net de Fall.

Zu Lëtzebuerg hu mer Kontrakter, déi eng Stuermversécherung virgesinn, dat schonn zanter den 1990er Joren.

Et ass awer keng obligatoresch Versécherung, erkläert de Marc Hengen. Et kéint een awer dovunner ausgoen, datt nëmmen nach ganz wéineg Leit ur-al Kontrakter ouni déi Stuermversécherung hätten. Dës Zort vu Versécherung kënnt iwwregens fir alles op, wat mam Immeuble ze dinn huet, dat heescht zum Beispill och fir Fënsteren. Alles, wat ëm d'Haus futti gaangen ass, do muss eenzel bei den Assureuren gekuckt ginn, ob déi dofir opkommen.

Delaien, fir e Schued duerch den Tornado ze mellen, ginn et net, erkläert den Administrateur Délégué. Vill Leit wieren och an der Vakanz a kruten net mat, wat alles futti gaangen ass.

Et soll een dem Assureur esou séier wéi méiglech Bescheed soen. Et soll een dann och selwer mat Fotoen dokumentéieren, wat futti ass.

Ma net nëmmen Haiser goufen duerch Objete beschiedegt, déi ronderëm geflunn sinn, oder duerch Diech, déi mat ewechgerappt goufen, och vill Autoen op de Stroosse kënnen net méi fueren.

Bei der normaler Versécherung si Stuermschied net matofgedeckt. Bei der klenger Kasko dogéint sinn déi mat dran. Leit, déi déi Assurancen net geholl hunn, bei deene kënnt d'Versécherung dann net dofir ob.

Well et sech hei ëm eng punktuell Naturkatastroph gehandelt huet, wäerten d'Assurancen hir Präisser net no uewen héijen, dovunner geet de Marc Hengen aus.