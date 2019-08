Net nëmme Privatleit koumen duerch den Tornado zu Schued. Ma och Entreprisen.

Dës kënne vum Méindeg un iwwert de Wirtschaftsministère finanziell Ënnerstëtzung ufroen.

Duerch déi héich Wandvitesse goufe jo och 4-Stroum-Pylonen ëmgeknéckt. D’Héichspannungs-Leitunge sinn op d'Strooss an op de Parking vum grousse Supermarché zu Käerjeng gefall.

D'Konstruktioun aus Stol ass bannent e puer Sekonnen ëmgeknéckt, e Beweis fir déi enorm Kräften, déi e Freideg vum Tornado ausgaange sinn. 4 Pylonen, déi Leitungen iwwer knapp 2 Kilometer gedroen hunn, konnten d'Wandvitess vun 250 Kilometer an der Stonn net aushalen.

An enger éischter Phas goung et drëms, d’Leitung ze sécheren, automatesch gi se bei engem Kuerzen ausgeschalt. Lokal blouf e reng mechanesche Risiko vu Leitungen, déi hätte kënne räissen, dofir gouf och e Sécherheetsperimeter ageriicht. Aktuell gëtt de Wee fräi gemaach, fir d’Leitungen nees opzebauen. Wann alles gutt geet, bräicht een 3,5 Méint.

© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Privatleit si vun dësem Reseau net betraff. D’Sotel geréiert de Lëtzebuerger Industrie-Reseau an huet exklusiv industriell Clienten, virop ArcelorMittal. D’Achs aus der Belsch, wier elo ofgekäppt, et kéim awer net zu Enkpäss an der Versuergung, d’Produktioune kéinte normal weider lafen.

Insgesamt hätt een déi lescht Deeg gutt zesummegeschafft. Et wier ee frou, datt een dës kritesch Situatioun bannent kuerzer Zäit am Grëff hat