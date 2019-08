De Mann, deen e Samschdeg eng Fra zu Esch sou uerg blesséiert hat, dass se gestuerwen ass, gouf den Dag virdru scho vun der Police matgeholl op de Büro.

Dramatesch Zeenen hate sech de leschte Samschdeg an enger Wunneng zu Esch ofgespillt. Wéi mer scho gemellt haten, war et hei zu engem Sträit tëscht enger Koppel komm. D'Fra ass kuerz dono un hiren uerge Blessuren am Spidol gestuerwen. Wéi Tageblatt de Moie schreift, hätt d'Koppel schonn den Dag virdrun een heftege Sträit gehat. Doropshin haten Noperen d'Police geruff. De Mann gouf vun der Police matgeholl.

Trotz enger Wegweisung wier hien awer dunn e Samschdeg nees bei der Fra opgedaucht, déi hien och an d'Wunneng gelooss huet. Et wier op e neits zu engem heftege Sträit komm, wärend dem de Mann d'Fra liewensgeféierlech mat engem Messer blesséiert huet. Wéi d'Beamten ukoumen, hate si d'Fra am Gank vum Appartementshaus fonnt. Si koum direkt an d'Spidol, wou si an der Nuecht op e Sonndeg du gestuerwen ass. De Mann gouf matgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter. Wéi d'Tageblatt nach schreift, soll dee presuméierten Täter ënner staarkem Alkoholafloss gestanen hunn. Hie sëtzt elo an Untersuchungshaft.