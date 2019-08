Den Affekot Gaston Vogel huet op sengem Internetsite d’Donnéeë publizéiert, déi d’Police iwwert seng Persoun huet.

Op sengem Internetsite ass d'Äntwert vun der Police op seng Demande fir den Accès op seng perséinlech Donnéeën ze liesen.

Aus där geet ervir, datt d’Police bësse méi wéi 6 Woche gebraucht huet, fir all d’Donnéeën ze sammelen an dem Affekot ze schécken. Dat ass dorobber zeréckzeféieren, datt ee keng Recherchë mam Numm ka maachen, sou d’Police. Si muss „manuell“ sichen ob den Numm a Procès verbauxen oder Rapporten virkënnt.

Andeems hien d’Äntwert vun der Police publizéiert huet, war de Gaston Vogel awer och sou fein dem Grand public ze weisen, wat hien esou gestiicht huet.

Dat komplett Dokument, nozeliesen op www.vogel.lu

38 mol steet hien am Fichier "AT" (fir Avertissement Taxés“), also well hien ee gepecht krut. A wéi engem Zäitraum, ass allerdéngs net bekannt.

Des weidere steet den Affekot an der Datebank „journal des affaires“. Eng Kéier well hie selwer eng Plainte an enger Affär vu „Calomnie“ oder „Injure“ gemaach huet.

Eng aner Kéier well hie presuméierten Auteur an enger Affär vun „Opruff zum Haass“ war. 2015 hat de Parquet eng Analys gemaach, nodeems de Gaston Vogel sech an engem oppene Bréif un d’Stater Gemeng iwwert d’Heescherten opgereegt hat.

Am „journal des incidents“ dann – deen zanter Februar „Einsatzleitsystem“ heescht -, ass de Gaston Vogel 20 mol dran. All Kéiers well bei him doheem, oder a senger Etüd den Alarm ausgeléist gi war. Duerch hie selwer oder seng Sekretärin.

An hirer Äntwert op d’Demande vum Affekot schreift d’Police iwwregens, datt d’Contraventiounen aktuell guer net méi an de Fichier central integréiert ginn.