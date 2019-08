Wéi d'Police mellt, hunn Onbekannter an der Nuecht op en Dënschdeg an en Elektrobuttek zu Mamer an der Areler Strooss agebrach.

Géint 3.15 Auer hunn déi Onéierlech eng Fënster zerstéiert an hunn héichwäerteg Audiomaterial geklaut. Ermëttlunge goufe lancéiert an d'Spuresécherung op d'Plaz geschéckt.