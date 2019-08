Wéi d'Police mellt, koum et en Dënschdeg zu engem schroe Fall vun Déierequälerei an der Rue des Hauts-Fourneaux zu Dummeldeng.

An de Moiesstonne gouf eng kleng schwaarz-gro gefleckte Kaz dout an der Afaart vun engem Gebai fonnt. D'Police präziséiert, dass et sech hei ëm e besonnesch tragesche Fall vu schwéierer Quälerei handelt. Detailer gi keng genannt.

De Policebüro vum Lampertsbierg këmmert sech ëm de Fall. Sämtlech Informatioune si fir den 244 48 1000.