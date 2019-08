Lëtzebuerg als "Start-Up-Natioun" bekannt maachen, dat huet d'Dräier-Koalitioun sech op de Fändel geschriwwen.

Wéi evoluéiert d'Zuel vu Start-Uppen, wat gëtt a Punkto Visibilitéit gemaach, wou ass d'Kommunikatiounsstrategie drun?

Ënnert anerem dat wollten d'DP-Deputéiert Carole Hartmann an André Bauler vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider wëssen.

Aus der Äntwert geet ervir, datt den Ekosystem fir Start-Uppe sech zënter enger Rei Jore ganz staark entwéckelt.

AUDIO: Entwécklung vu Start-Uppen/Reportage Pit Everling

Méi ewéi 15 där sougenannten Incubateure gëtt et entretemps, dës Fërder-Initiative sinn entweder ëffentlech oder privat. Et géif eng ganz Panoplie u Mesurë ginn, mat deene jonk Entrepreneure kéinte gehollef kréien a begleet ginn, schreift de Minister.



D'Agence "Luxinnovation" ass d'Ulafplaz Nummer 1. Zejoert koume méi ewéi 500 Demanden eran, 283 goufen der aktiv ënnerstëtzt a 64 Start-Uppe si mat Hëllef vun Luxinnovation gegrënnt ginn. Am Ganze waren et der 101, 2015 waren et der zum Beispill just 68.

Start-Uppen, déi manner ewéi 5 Joer hunn, där gëtt et der am Ganzen eng 350, schätzt déi national Promotiounsagence.



D'Zil vun der Kommunikatiounsstrategie wier et, fir Lëtzebuerg dobaussen als Start-Up-Natioun bekannt ze maachen, mat enger effikasser Kommunikatioun, déi op dat digitaalt axéiert wäert sinn. Ënnert dem Numm "Luxembourg Startup" soll eng gemeinsam Identitéit vermëttelt ginn. Weider Detailer gëtt et do nach net.



Et gëtt iwwerdeems op den Internetsite tradeandinvest.lu an op d'sozial Netzwierker verwisen.



E weidere Punkt ass d'Präsenz vun de verschiddenen Acteure mat engem Stand op nationalen an internationalen Evenementer.

Zu Lëtzebuerg sinn do notamment den "Arch Summit" an "d'ICT Spring" ze ernimmen. Bausst de Grenze war een zum Beispill zu Paräis um Salon "Viva Technology".



Zënter 2015 funktionéiert den Acceleratiounsprogramm "fit4start", fir jonk innovativ Firmen ze encadréieren.

Do gëtt et eng staark Evolutioun: 2016 hunn 224 Start Uppe postuléiert, zejoert waren et der 394 aus 56 verschiddene Länner.



Wat déi international Promotioun ugeet, do gëtt mat de "Luxembourg Trade an Investment Offices" zesummegeschafft. Am Kader vun der Wirtschaftsmissioun a Südkorea gouf et am Juli e Start-Up-Evenement zu Seoul.



D'Zil vun de ganzen Demarchë wier et egal wéi, a Kontakt ze komme mat Decisiounspersoune vun internationale Start-Uppen, dat mam Zil, fir Lëtzebuerg als europäeschen "Hub" ze positionéieren.



Eng regional Promotioun wier iwwerdeems net virgesinn.