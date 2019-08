Déi betraffen Awunner hu weiderhi vill Froen, ënnert anerem, wéi et elo weidergeet a wéi se gehollef kréien.

Den Dënschdeg den Owend waren dofir Informatiounsversammlungen zu Lamadelaine a Käerjeng. Fir eis war de Pierre Weimerskirch zu Lamadelaine, wou vill Awunner en Dënschdeg den Owend zesummekomm sinn.

Déi lescht Deeg gouf gebotzt a geraumt, d'Ausmooss vum Schued bleift och 4 Deeg nom Tornado ze gesinn, wéi an der Rue Neuve zu Péiteng. Och en Dënschdeg waren nees vill Assurancen ënnerwee, fir Schied opzehuelen, d'Daachdecker sinn zanter e Samschdeg de Moien am Dauerasaz.

Vill Kraaft gëtt de Leit den Dauerasaz vu ville Fräiwëllegen op der Plaz. Eng Ekipp ronderëm de Fräizäit-Futtballclub LAPERO 16 huet en Dënschdeg zu Lamadelaine gehollef opraumen. Nach iwwer 200 Haiser misste gehollef kréien.

Eng Initiativ, wéi vill anerer, déi an de soziale Reseaue lancéiert goufen an de Betraffenen hëllefen. D'Leit hu sech en Dënschdeg weider vill Froe gestallt, grad déi, wéi et elo virugeet.

Zu Lamadelaine waren en Dënschdeg den Owend ronn 250 Leit, fir 20 Auer war eng weider Versammlung zu Käerjeng geplangt.

D'Familljeministesch huet den Iwwerbléck iwwert d'Hëllefe ginn, virop kënnen d'Offices Sociaux d'Ulafstëll sinn. Ma d'Corinne Cahen huet och iwwer psychologesch Hëllef informéiert. Ee ganze Pool vu Psychologen, déi spezialiséiert sinn op Trauma, stinn zur Verfügung an d'Leit solle sech beim Familljeministère mellen.