Déi héich Temperaturen am August hunn net just de Leit ze schafe gemaach. Och Gebaier hunn dorënner gelidden.

D'Paterkierch an der Stater Kapuzinergaass huet d'Hëtzt an d'Fiichtegkeet ënnert de Maueren net méi ausgehalen an dunn ass géint 18 Auer de Buedem am Mëttelschëff massiv an d'Luucht gaangen. E Méindeg hunn d'Experten d’urgence mat de Fléckaarbechten ugefaangen, well nach esou eng Hëtzt, de Buedem komplett kéint zerstéieren.



Impressionnant Dimensiounen, e Buedem, deen ëm 1900, also ronn 40 Joer nom Bau vun der Paterkierch geluecht ginn ass, an dee sech elo einfach emol, gehuewen huet.

Hëtzt vun uewen a Fiichtegkeet vun ënnen gëtt zesummegezielt: eng Bëls! D'Plättercher, gezeechent Villeroy et Boch, hate kee Sputt, erkläert den Expert, deen aus Erfarung weess, dass ee bei esou eppes, besser net träntelt.



Eraus domat, propper gemaach, zortéiert, an herno genee nom Muster erëm agesat. Mat Sputt, dëst Kéier, fir dass d'Plättercher an Zukunft den Drock besser packen. Mä fir d'éischt gëtt d’Paterkierch komplett duerchliicht an et ginn allméiglech Etüden, dorënner eng Klimaetüd, gemaach



D'Klouschter niewendrun huet d'Congregatioun vum Hellegen Erléiser scho restauréiere gelooss.

© Monique Kater / RTL © Monique Kater / RTL

Hei an der Kierch ass d’Envergure eng aner. De Buedem huet nämlech als Pendant verstoppte Wandmolereien. Do wieren d'Käschten héich an d'Pateren hoffen op eng massiv Ënnerstëtzung vu Sites et Monuments.



Wéi d'Plättercher an d’Luucht goungen, goufe 26 Grad just iwwert dem Buedem, a der bal 40 uewen op Fënster-Héicht gemooss. Mat esou Temperature mussen an Zukunft all d'Kierchen eens ginn. Mee net nëmmen déi al, mee och déi méi modern aus Beton Armé gi krank. D’Eisestaange bannendra raschten an d’Mauere baschten. Um Briddel huet een dee Problem schonn.