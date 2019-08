Géint 20.45 Auer en Dënschdeg den Owend hunn d'Pompjeeë vu Kanech mussen eraus. Een Héichsëtz stoung a Flamen.

Wéi den 112 mellt, ass kengem eppes geschitt.

Zu Recken un der Mess hat géint 19.20 Auer "An der Reispelt" Stréi gebrannt. D'Pompjeeë vun Dippech waren op der Plaz.

Ee Blesséierte gouf et en Dënschdeg den Owend an engem Accident zu Bartreng an der Lonkescher-Strooss. Zwee Autoe waren anenee gerannt.