D'Rekord-Hëtzt vum Juli hat net nëmmen Afloss op d'Stroum- a Waasser-Consomatioun vun de Leit zu Lëtzebuerg, ma och dorop, ewéi e Groussdeel vun hirem Stroum produzéiert gëtt. D'Ophëtzung vum Waasser an der Musel hat nämlech och Konsequenze fir d'Atomzentral zu Cattenom.

AUDIO: Killwaasser vun Atomzentral Cattenom: Reportage Tim Morizet

D'Waasser vun der Musel gëtt nämlech och zu Cattenom benotzt, fir d'Reakteren ofzekillen. D'Temperatur vun der Musel, déi net zu Lëtzebuerg gemooss gëtt, ma heifir an Däitschland zu Palzem op der Grenz, hat et am Juli op 26,4 Grad gepackt. An engem éischte Verglach, hätt d'Hëtzt vun der Weser, déi dëst Joer am Juli op 26 Grad geklommen ass, dofir gesuergt, datt d'Produktioun vun der Nuklear-Zentral zu Grohnde, am Bundesland Niedersachsen, gebremst gouf.

An enger Questioun Parlamentaire vun der LSAP un d'Ëmweltministesch war et dohier Fro, ewéi een Impakt d'Ophëtzung vum Musel-Waasser op d'Stroumproduktioun zu Cattenom hätt.

De Problem wier net d'Waasser, dat a Cattenom erakënnt, mä dat wat erauskënnt. D'opgehëtzte Waasser hätt nämlech ekologesch Konsequenze fir d'Biodiversitéit an der Musel.

Enger Autorisatioun vun 2004 no, muss d'Waasser, wann et manner wéi 28 Grad huet, och mat manner wéi 28 Grad nees aus der Zentral erauskommen. Ma dat géif awer och heeschen, datt wann d'Waasser mat 26,4 Grad erageet, et awer nach mat 27,9 Grad dierft erauskommen. Eréischt bei Waasser Temperature vu méi wéi 30 Grad dierf offiziell kee Killwaasser méi an d'Musel zeréckgelooss ginn.

Ma, wéi et vun der Ëmweltministesch heescht, hätten déi Responsabel vun der Zentral am Juli aus Precautioun kee Musel Waasser méi benotzt, ma d'Waasser aus dem Mirgenbach Séi, e Séi direkt nieft der Zentral.

Weider wieren nëmmen d'Reakteren 2 an 4 an Operatioun gewiescht. Dofir wier och manner Killwaasser néideg gewiescht.