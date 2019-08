D'Aartevillfalt leit massiv ënnert dem Klimawandel. Dat war de klore Message vun engem Rapport vum Weltbiodiversitéitsrot vun der Uno.

Den Déiereschutz misst also vun den erneierbaren Energien ewéi der Wandenergie profitéieren. Ma esou kloer ass dat guer net an och d'Awunner sinn net ëmmer averstane mat enger Wandmillen an hirer Uertschaft. Den 22. Mee dëst Joer gouf de Kadaver vun engem Roude Milan nëmmen eng 10 Meter nieft engem Wandrad zu Weiler fonnt.

D'Associatioun Natur an Ëmwelt hat Alarm geschloen. D'Wandrad gouf bis den 1. August gestoppt. De Produzent Ökostroum huet eegenen Aussoen no Energie verluer equivalent zu der Jores-Consommatioun vun 200 Stéit. Menacéieren d'erneierbar Energien d'Aartevillfalt an ëmgedréint?

Nee, seet de Patric Lorgé vun Natur an Ëmwelt. Et muss e Konsens fonnt ginn. Mee dee verlaangt vill Zäit a Méi. A virun allem streng Oploe fir d'Stroumproduzenten. Si mussen ekologesch Kompensatioune leeschten. Fir d'Fliedermaus mussen d'Millen a verschiddene Perioden temporär ausgemaach ginn. Och den Zuchvillche Roude Milan muss respektéiert ginn.

Zu Déifferdeng stagnéiert de Projet vun engem Wandpark zanter 8 Joer. D'Konditioune vum Ënnergrond si schwiereg an och den Déiereschutz ass e Problem. Dobäi koum eng Biergerinitiativ géint e Wandpark op där Plaz.

Fir d'Akzeptanz an der Gesellschaft fir Eoliennen ze fërderen, kréien d'Gemengen an d'Bierger d'Méiglechkeet, sech finanziell ze bedeelegen.

Et ass keen einfache Spagat, fir d'ekonomesch Interessen an déi vun de Mënschen an den Deieren ënnert een Hutt ze kréien. All d'Acteuren si sech awer eens: De Klimawandel schuet der Aartevillfalt op Dauer méi ewéi d'Wandanlagen.

Deel 1: Erneierbar Energie - Photovoltaik a Wandenergie solle gefërdert ginn