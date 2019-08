Wéi de CGDIS mellt, ass géint 3.15 Auer e Motocyclist zu Hënchereng an der Escher Strooss gefall.

De Mann gouf blesséiert. Weider Detailer ginn et keng.

Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Beetebuerg, de Samu an d'Police.

Zu Altwis an der Lëtzebuerger Strooss huet et um 21 Auer no Damp gericht. Hei goufen d'Pompjeeë vu Munneref geruff an d'Police.