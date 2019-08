Knapp 44'000 Leit, déi 2018 am Krankeschäi waren, goufe bei de Kontrolldokter vun der CNS geruff. Dat sinn der gutt 12'000 méi wéi nach dat Joer virdrun.

Dat geet aus der Äntwert vum Sozialminister, Romain Schneider, op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Marc Spautz ervir. 1 vu 5 Patienten ass um Enn awer guer net beim Kontrolldokter passéiert.

AUDIO: Parlamentaresch Fro iwwer Krankeschäiner: Maxime Gillen

Effektiv wieren d'lescht Joer ronn 12'000 an am Joer virdru gutt 6'700 Leit guer net méi dozou komm, fir vum Kontrolldokter ënnersicht ze ginn. Dat léich dorun, dass déi Leit schonn erëm schaffe gaange sinn, ier si hire Rendezvous beim Kontrolldokter haten, esou de Minister.

Eng 10 Prozent vun de Leit, där hire Krankeschäin iwwerpréift gouf, sinn no hirem Besuch beim Kontrolldokter erëm schaffe geschéckt ginn. Mat där Decisioun war awer bal all véierte Patient net averstanen an huet Recours beim Verwaltungsrot vun der Gesondheetskeess agereecht. Dovunner ass um Enn awer just nach e klenge Brochdeel bis virun déi nächst Instanz, de Conseil arbitral vun der CNS, weidergaangen.

Wéi vill Laangzäitkrankeschäiner fir wéi eng Krankheet ausgestallt ginn, gëtt eréischt zanter dësem Joer statistesch erfaasst. Deemno sinn déi virleefeg Zuelen, déi et vun den éischte sechs Méint vun dësem Joer gëtt, mat Virsiicht ze genéissen.

Déi meeschte Krankeschäiner goufen ausgestallt fir Problemer mat de Schanken, Muskelen oder Seenen. Dat waren eppes méi wéi 6'000 Krankeschäiner bannent de leschte sechs Méint. Am zweetheefegste, mat gutt 4'300 Krankeschäiner si Geeschtes- oder Verhalensstéierungen. Eppes méi wéi 2'200 Leit goufe krank geschriwwe wéinst traumatesche Verletzungen, Vergëftungen oder anere Blessuren. Wéinst Tumeure konnte gutt 1'100 Leit net méi schaffe goen.