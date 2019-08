Vill Aarbecht, mä et ass derwäert: Dëst hunn d'Foraine knapp eng Woch virum Start vun der Fouer ënnerstrach.

Vum 23. August bis den 11. September ass um Glacis nees eng méi lass: Déi 679. Schueberfouer wäert nees dausende vu Leit an d'Stad lackelen.

AUDIO: Opbauaarbechte fir d'Fouer / Reportage Moritz Ruhstaller

De Glacis hellt esou lues nees eng aner Gestalt un: 250 Buden a Spiller si fir déi 679. Editioun vun der Schueberfouer virgesinn. D' Opbauaarbecht wär natierlech un e groussen Opwand gebonnen. De Gastronom Jean-Claude Colbach erkläert d'Aarbechtsofleef:

"Mir sinn elo schätzungsweis zanter annerhallwer Woch am Gaangen an dofir ass ganz vill Manpower a Fachwësse gefrot. Well nëmmen da geet et richteg séier an da steet d'Staang direkt op der richteger Plaz. Wann een net mat de richtege Leit schafft, fänkt een zweemol un an da verléiert een vill Zäit."

Déi éischt Impressioune vum Fouer-Opbau vum 1. August 2019.

Opbau vun der Schueberfouer (1.8.2019) © Paul Theisen

Zäit fir Feeler gëtt et net. Dofir schafft een am léifste mat Leit, déi ee kennt an deenen ee vertraue kann, seet de Chelbat Samir. Hien huet virun zwee Joer eng Bud vu sengen Elteren iwwerholl.

Fënnef Deeg méi spéit waren d'Opbauaarbechte schonn e Schratt méi wäit.

Schueberfouer Opbauaarbechten (5.8.2019) © Paul Theisen

De Chelbat Samir ënnersträich weider, datt den Opbau "ganz vill Aarbecht ass". De Forain erkläert weider: "Ech fannen, datt ass eng Saach, bei där vill Leit net gesinn, datt datt esou vill Aarbecht ass. Mä ech denke, datt mir do als Famill ganz gutt zesummenhalen. Et péckt jiddereen eng Hand mat u an da geet et och ëmmer."

De Gros vun der Virbereedung ass gemaach, elo mussen d' Forainen sech awer nach em déi kleng Detailer këmmeren. De Chef vun engem grousse Chalet, de Gaston Schmol, ass zefridden: "Vum Montage sinn déi grouss Saache gemaach, elo kënnt de Feischlëff mat de leschten Detailer an da ginn d'Wueren agelueden. Dat heescht mir kenne elo scho geschwë lassfueren."

Et huet gegëllt, keng Zäit ze verléieren. Impressioune vum 8. August 2019.

Schueberfouer Opbauaarbechten (8.8.2019) © Paul Theisen

Den Optakt vun der Fouer kenne se kaum erwaarden, do si sech d'Forainen eens! D'Schueberfouer wier nämlech eng immens rentabel Kiermes, genee sou rentabel ass et vläicht iwwerraschenderweis och fir verschidde Commercë ronderëm de Glacis. Esou den Nico Heinen, Gerant vum engem Restaurant géintiwwer dem Glacis.

"Durch die Schobermesse kommen sehr viele Leute einfach an den Glacis und nach Luxemburg Stadt, die vielleicht nicht sonst die Gelegenheit haben und einfach sagen: "Hey es ist Schoberfouer, lass uns über die Grenze fahren, lass uns kommen oder einfach in die Stadt mal fahren", ënnersträicht den Nico Heinen.

D'Situatioun den 10. August 2019.

Schueberfouer Opbauaarbechten (10.8.2019) © Paul Theisen

Schlager a Kaméidi gouf et nach keen, no Frittefett huet et eng Woch virum Start net geroch - de Béier fléisst och nach net. Mä eppes ass kloer: den 23. August geet et lass, bis da stinn och déi 250 Spiller a Bude prett. Déi 679. Schueberfouer geet da bis den 11. September.

Informatioune vum Verkéiersbond

Fir wärend der Fouer-Zäit ee esou confortabel wéi méiglech op de Glacis ze kommen, huet de Verkéiersbond Informatiounen iwwert d'Mobilitéit matgedeelt.

LINK: Verkéiersverbond: Wéi kënnt een op d'Schueberfouer?