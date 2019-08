Den Observatoire de la santé kéint méiglecherweis e Regëster iwwer Atypië vun der sexueller Entwécklung schafen.

Bäitrag vum Fanny Kinsch am Mëttesjournal

Dat schreift den LSAP-Gesondheetsminister Etienne Schneider an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vu sengem Parteikolleg Marc Angel. Bis elo ginn et zu Lëtzebuerg wéineg Donnéeën iwwer soi-disant Atypië vun der sexueller Entwécklung, respektiv iwwer Intersex-Persounen.

Intersex-Persoune si Leit, deenen hir geschlechtlech Charakteristiken net eendeiteg als weiblech oder männlech ageuerdent kenne ginn, wéinst Variatioune vun de Chromosomen, Hormonen oder der Anatomie. Dat ka sech zum Beispill um Niveau vun de Genitalien ausdrécken, oder wärend der Pubertéit um Niveau vun de secondairë Geschlechtsmierkmoler. D’Associatioun Intersex & Transgender Luxembourg schätzt, datt ëm déi 10.000 Intersex-Persounen zu Lëtzebuerg liewen, zouverlässeg Zuele ginn et awer keng.

De CHL huet allerdéngs un engem belsch-lëtzebuergesche Regëster iwwer Atypië vun der sexueller Entwécklung deelgeholl – iwwert dëse wollt de Marc Angel méi Informatiounen. Vun 2010 bis 2019 wieren am Kader vun enger Etüd Donnéeë gesammelt ginn, heescht an der Äntwert op d’parlamentaresch Fro, d’Etüd wier elo uganks 2019 ofgeschloss ginn. Eng zéng Persoune wieren am CHL fir d’Etüd suivéiert ginn.

D’Participante wieren no klineschen an no hormonellen oder genetesche Kritären erausgesicht ginn, heescht et weider. D’Participanten oder d’Eltere vu mannerjärege Participanten hätten hir Erlaabnis ginn, fir eng Rei Donnéeën ze sammelen. D’Donnéeë géife 50 Joer gehale ginn, d’Participanten hätten zu all Moment Accès a kéinten och froen, datt d’Donnéeë geläscht ginn. E Regëster fir Atypië bei der sexueller Entwécklung, wéi den Deputéierte se proposéiere géif, kéint effektiv hëllefen, d’Gesondheetspolitik kënnen unzepassen, esou nach de Gesondheetsminister.

Am August d’lescht Joer schonn hat iwwregens déi deemoleg LSAP-Gesondheetsministesch Lydia Mutsch an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun de gréngen Deputéierten Tanson a Lorsché geschriwwen, datt duerch d’Spidolsgesetz vun 2018 och géif dokumentéiert ginn, bei wéi vill Puppelcher bei der Gebuert festgestallt gëtt, dass se intersex sinn. Vun 2020 u géif dat och an déi national Statistiken afléissen – an och d’Zuel vun de chirurgeschen Interventiounen un deene Kanner.

Intersex Kanner ginn nämlech dacks operéiert, fir se dem weiblechem oder männlechem Geschlecht unzepassen – dat kann awer méi spéit am Liewen zu Problemer féieren. Am Koalitiounsprogramm vun der aktueller Regierung ass e Verbuet vun esou Operatioune virgesinn. Iwwerdeems soll och d’Méiglechkeet analyséiert ginn, eng drëtt Optioun nieft Fra a Mann am Etat civil anzeféieren – deen Ament stellt sech dann awer d’Fro, ob et nach Sënn mécht, vun Atypiën ze schwätzen.