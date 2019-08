5 Haiser an 8 Awunner zielt Giischterklaus. Dëse Sonndeg awer soll dat klengt Dierfchen an der Gemeng Rouspert-Mompech mat Liewe gefëllt ginn.

"Kiermes wéi fréier" ass de Motto vum Fest, dat déi al Traditioun vun der Kiermes um Sonndeg no Léiffrawëschdag soll opliewe loossen.

Kuerz no Sonnenopgank, wärend aner Leit nach schlofen, gëtt an engem Gaart op der Giischterklaus scho fläisseg geschafft, d’Hieselter Kiermes gëtt virbereet. D’Theresa Baumgärtner, bekannt aus Kachsendungen op der Tëlee, invitéiert an hiert Haus um Land, wou si reegelméisseg Kachcoursen an aner Evenementer organiséiert. "Giischterklaus ass eng magesch Plaz an et war einfach de Wonsch, dat mat anere Leit ze deelen", erkläert d’Theresa. De Sonndeg nom 15. August wier déi perfekt Geleeënheet, fir d’Kiermes opliewen ze loossen an e grousst Fest ze organiséieren. Et soll wéi fréier sinn a virun allem jonk Leit a Famillen an dës kleng Idyll zéien. Ënnerstëtzung kritt d’Theresa dobäi vun der Kulturkommissioun vun der Gemeng Rouspert-Mompech a vum Paschtouer vu Giischterklaus.

Giischterklaus ass bekannt fir déi eelste Muttergotteswallfaart am Land. Zanter dem Mëttelalter gëtt hei hi gepilgert, d’Leit kommen vu wäit erbäi, fir bei der Mass a bei der Prëssessioun dobäi ze sinn. An an der Vergaangenheet gouf deen Dag wuel schonn ëmmer am klengen Duerf gefeiert. Eng richteg Kiermes um Sonndeg no Léiffrawëschdag gëtt et awer schonn zanter Joren net méi. Ëmsou méi begeeschtert war de Paschtouer Luc Schreiner fir dës Traditioun zréckzebréngen.

Fir d’Theresa wier et een emotionalen a besonnesche Moment, d’Kiermes erëm opliewen ze loossen. Et wier schonn ëmmer een Dram gewiescht, e grousst Familljefest ze organiséieren. Um Kiermessonndeg ass si fir den Dessert zoustänneg an zerwéiert ënner anerem e Kuch mat Prommen aus dem eegene Bongert. Matzen an der Natur kënnen e Sonndeg Grouss a Kleng bei Spiller an Ateliere matmaachen, méi iwwert de Bësch gewuer ginn oder d’Landschafte ronderëm Giischterklaus entdecken.