De Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet op eng parlamentaresch Fro vum Marc Baum an David Wagner geäntwert.

Lëtzebuerg engagéiert sech zanter e puer Joer intensiv am Beräich vum Weltall. Engersäits probéiert een zu Lëtzebuerg e staarke Wirtschaftssecteur opzebauen an anerersäits schafft de Grand-Duché aktiv mat, fir déi international Reegelen, fir Aktivitéiten am Weltall mat ze gestalten. Ausserdeem investéiert Lëtzebuerg ronn 50 Milliounen Euro an d'Recherche, esou de Wirtschaftsminister Etienne Schneider a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun de lénken Deputéierte Marc Baum an David Wagner.

AUDIO: QP Space Resourcen / Reportage Maxime Gillen

Lëtzebuerg schafft ënnert anerem an enger internationaler Aarbechtsgrupp mat, déi den Ament probéiert, déi Haaptelementer ze definéieren, déi néideg sinn, fir en internationale legale Kader opzestellen, fir am Weltall no Ressourcen dierfen ze sichen an dës dann och fir friddlech Zwecker dierfen ze notzen. Dës Aarbecht soll am November 2019 ofgeschloss sinn. Bis dohi wëll een eng Lëscht mat 20 Elementer oder Bausteng opgestallt hunn.

Zanter 2016 huet Lëtzebuerg aacht Kooperatiounsaccorde mat anere Länner ënnerschriwwen. Accorde vun där Zort ginn et der eng ganz Partie. Zum Beispill mat Portugal, de Vereenegten Emiraten, den USA oder der Belsch. An et sollen der och nach eng Rei derbäi kommen. Dobäi geet et drëms fir sou vill wéi méiglech Informatiounen iwwer legal Aspekter vun der Ressourcë-Notzung am Weltraum ënnerteneen auszetauschen. Genee wéi Erkenntnisser aus der wëssenschaftlecher an technologescher Recherche mateneen ze deelen.

De Staat schafft iwwerdeems och mat Entreprisen a Laboratoiren an deem Domaine zesummen. Den Ament sinn dat eng 50 Entreprisen, déi alles an allem ronn 800 Leit beschäftegen.

Wat Entwécklung a Recherche an der Industrie ugeet, schafft de Staat mat zéng Entreprisen zesummen. U wat genau dës Entreprisë schaffen, dierft awer net public gemaach ginn, esou de Minister. Ëmmerhi kéint et dëse Betriber schueden, wann hir Aarbecht géif ëffentlech gemaach ginn. Fir déi zéng Projeten ass eng Finanzéierung vun ongeféier 50 Milliounen Euro virgesinn.

Fir d'Recherche an deem Domän schafft de Grand-Duché och mat der Universitéit Lëtzebuerg zesummen. Den Ament lafe bal 50 Projeten ënnert där Kooperatioun, un deenen eng 70 Leit schaffen.

Fir d'Rentrée 2019 lancéiert d'Uni Lëtzebuerg och en neie Master-Studiegank vun zwee Joer. Bis Mëtt Juli hate sech schonn 107 Studente fir den „Interdisciplinary Space Master“ gemellt. Fir dës éischt Promotioun ginn awer nëmmen 20 Studenten ugeholl. Deel vun dësem Studiëgank ass dann och e Stage an enger Entreprise hei zu Lëtzebuerg. Esou wëll ee qualifizéiert Leit nom Studium am Grand-Duché halen.