Wéi d'Police mellt, koum et an der Nuecht op e Samschdeg géint 2.44 Auer zu enger zolitter Kläpperei an der Rue Fort Neipperg an der Stad.

10 Leit sinn ënner anerem mat de Fäischt a mat gliese Fläschen openee lassgaangen, schreift d'Police am Bulletin.

Eng Persoun gouf duerch eng Fläsch am Gesiicht verwonnt an huet missen an d'Spidol. Wéi d'Police op d'Plaz koum ware just nach eng Persoun do. Dee Mann gouf fir Iwwerpréiwunge mat op de Büro geholl. Hie krut do gesot, datt en de Büro nees kéint verloossen. Dunn huet de Mann awer ee Beamten attackéiert an dësen ënnert anerem mam Fouss an d'Schinnebeen gerannt. Et gouf e Protokoll wéinst Rebellioun geschriwwen.