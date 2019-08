An der Stad war e Samschdeg de Mëtteg déi 2. Editioun vum Luxembourg Animal Rights March.

Dat Ganzt ass eng Zort Marsch, déi duerch d’Stad féiert, laanscht symbolesch Plazen, vun der éiweger Flam, laanscht d'Cité judiciaire, de Palais iwwert d'Plëss bis op de Knuedler, wou da Riede gehale gooufen.

D'Organisateure wëllen erreechen, datt eist momentaant Verhältnis zu den Déieren sollt iwwerduecht ginn, erkläert d'Julia Ariete, eng vun den Organisatricen.

AUDIO: Extrait Julia Ariete

"Et ass am Fong d'Zil, datt eis ganz Gesellschaft Vegan gëtt an net méi esou vill Déiere gezücht ginn, fir datt se emol guer net mussen an den Abatoire musse kommen."