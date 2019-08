Et gouf e grujelegen Accident e Sonndeg de Moien a Frankräich am Departement Loir-et-cher, bei deem zwee Lëtzebuerger Residenten ëm d'Liewe koumen.

Et gouf e grujelegen Accident e Sonndeg de Moien a Frankräich am Departement Loir-et-cher, bei deem zwee Lëtzebuerger Residenten ëm d'Liewe koumen.

De franséische Medien no handelt et sech ëm eng Fra an e Mann vun 32 respektiv 34 Joer, mat portugiseschen Originnen. D'Koppel war mat hirem Puppelche vu 15 Méint ënnerwee. D'Kand huet d'Ongléck ouni Blessuren iwwerlieft.

Et koum an e Spidol a gëtt do observéiert.



5 Gefierer waren an den Accident op der A 10, op der Héicht vu Santenay verwéckelt. Fir d'Éischt sinn en Auto an eng Camionnette aneneegerannt. Eent vun deenen zwee Gefierer ass dunn op der Autobunn leie bliwwen a gouf vun engem drëtte Won, deem vun der Koppel aus Lëtzebuerg, matewechgeholl.



Zwou Persoune aus nach zwee anere Ween goufe mat ganz schwéiere Blessuren an d'Spidol bruecht, och si haten net méi mat Zäit gebremst kritt.



D'Autobunn war e puer Stonne laang gespaart.