Fir déi 35. Kéier ass d'Wäifest zu Meeschtem an zanter 14 Joer organiséiert een et zesumme mat den däitschen Nopere vun Nëttel.

Et ass en traditionellt Wäifest op der Musel, mä eent, wat bei der Musel net Stopp mécht. Rieds ass vum däitsch-lëtzebuergeschem Wäin-Happening. Fir déi 14. Kéier hunn déi Meechtemer an déi Nëtteler Organisateure sech zesummegesat, fir hir Programmer ze koordinéieren.

Musek, traditionelle Kascht a Miseler Cremant a Wäin. Zanter 35 Joer ee Sonndeg am August, ass dat de Programm zu Meechtem. Méi genau op der Schleekeplaz. Zanter 14. Joer feiert een mat den däitschen Nopere vu vis-à-vis zesummen. Zu Nëttel ass dee Weekend ëmmer grouss Kiermes.

Déi Relatioun ass awer net nëmme Frëndschaft, mä och eng alldeeglech Ofhängegkeet. All Dag kommen iwwer 45.000 däitsch Frontalieren an de Grand-Duché schaffen. Déi méi héich Paie si sécher ee Grond. Vill Lëtzebuerger dogéint zitt et eriwwer. Bei den däitschen Nopere wunnt et sech awer och méi gënschteg.

Fir e relativ neit Haus zu Nëttel bezilt een en Präis pro Metercarré vun 3.500 Euro. Just iwwer d'Musel op Lëtzebuerger Säit sinn et gären 2.000 bis 3.000 Euro méi. An der Staat och emol 3 Mol sou vill. Zu Nëttel wunnen 2.500 Awunner. Eng 400 dovun si Lëtzebuerger, schätzt de Buergermeeschter. Och d'Nëtteler kriten awer nach d'Méiglechkeet, en Terrain bei hinnen an der Gemeng ze kafen.

Angscht virum Noper gëtt et hei op der Musel deemno op alle Fall net. D'Organisateure ginn dovun aus, dass iwwer 8.000 Passagéier haut vun der gratis Faire tëscht Meechtem an Nëttel profitéiert hunn.