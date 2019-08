Wéi de CGDIS mellt koum et e Sonndeg am Nomëtteg zu engem Accident, ee weideren an der Nuecht.

Géint 16.10 Auer war et een Accident um CR364 Déiljen an Direktioun Beefort. Hei gouf eng Persoun verwonnt. Ee weidere Blesséierte gouf et an der Nuecht op e Méindeg géint 2.15 Auer op der Nationale 12 tëscht Bour an Dondel. En Auto war hei vun der Strooss ofkomm a widder e Bam gerannt. D’Pompjeeë vun Tënten an d’Ambulanz vu Stengefort waren am Asaz. Zu Fenteng huet et e Sonndeg den Owend kuerz viru 19 Auer aus enger Scheier eraus gedämpt. Stréibotten haten hei ugefaang mat brennen, an d’Beruffspompjeeën an den Interventiounszenter vun Hesper waren op der Plaz, fir ze läschen.