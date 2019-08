De Fokus louch op de Krisen a Syrien, am Jemen, am Sahel an an der Regioun vum Tschad-Séi.

Déi Präzisiounen huet d'Ministesch Paulette Lenert e Méindeg um Weltdag vun der humanitärer Hëllef ginn. Ervirgestrach ginn dëst Joer d'Fraen, déi an der humanitärer Hëllef aktiv sinn. D'Paulette Lenert explizéiert, dass grad Fraen Affer géife gi vu Gewaltdoten an dofir géif ee si ervirsträichen. D'lescht Joer si weltwäit iwwer 400 Leit, déi an der humanitärer Hëllef aktiv sinn, Affer vu Gewalt ginn. 131 dovunner goufen ëmbruecht, 144 blesséiert an 130 entfouert.