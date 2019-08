Donieft gouf dat neit Maskottche vun der Fouer, dat Lämmy gedeeft gouf, virgestallt.

Vum 23. August bis den 11. September dauert d'Editioun 2019 vun der Schueberfouer. E Méindeg goufen et weider Detailer vun der 679. Editioun.

Op 4,4 Hektar fanne mer um Glacis déi Kéier 231 Forainen. Déi Meescht vun hinne komme vu Lëtzebuerg, aus Frankräich an aus Däitschland.

D'Schueberfouer huet vun elo un e physesch-present Maskottchen, dëst heescht "Lämmy". E Freideg de Mëtteg ëm 17 Auer gëtt d'Bändchen duerchgeschnidden. Mëttwochs den 11. September gëtt et fir den Ofschloss e Freedefeier.

Schueberfouer 2019 Op der Pressekonferenz um 19. August goufen d'Detailer ronderëm d'Fouer presentéiert.

Ännerungen am Trafic

Wärend der Fouer, si verschidde Stroosse ronderëm fir den Trafic zou, respektiv nëmmen zum Deel op oder kënne just an eng Richtung befuer ginn. All d'Detailer an de Communiqué vun der Ville de Luxembourg.

PDF: Trafic um Lampertsbierg

PDF: Trafic am Pafendall

PDF: Plang vum Trafic

Programm an ëffentlechen Transport

An hirem Dossier de Presse hunn d'Organisateuren ënner anerem de komplette Programm vun der Fouer virgestallt. Esou ass den 28. August de Familljendag, de 5. September de Biergerdag an den 11. September, den Dag vum Ofschloss, sinn d'Präisser all op d'Hallschent reduzéiert. Fir 22 Auer ass dann op deem Dag d'Freedefeier virgesinn.

Weider fannt dir och de komplette Programm vum ëffentlechen Transport, dee fir d'Schueberfouer ukomm ass.

PDF: Dossier de Presse

© Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber / RTL

Buergermeeschterdag

De 27. August ass de Buergermeeschterdag virgesinn. Hei zerwéiere vill Buergermeeschter vun iwwerall aus dem Land an de Restauranten op der Fouer.

PDF: D'Lëscht mat den Nimm vun de Buergermeeschter um Buergermeeschterdag

Oploe vun der Santé

PDF: Oploe vun der Santé

PDF: Santé- Exigences réglementaires

PDF: Santé - Fourniture d'eau potable

PDF: Santé - Securité alimentaire

Police op der Fouer

PDF: Police op der Fouer