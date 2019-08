De CGDIS mellt ee liicht Blesséierten e Méindeg den Owend géint 22.30 Auer op der Streck tëscht Chrëschtnech a Konsdrëf.

Detailer goufen et keng, gewosst ass just, dass een Auto an den Accident involvéiert war. D’Ambulanz aus der Fiels huet sech ëm dee Betraffene gekëmmert.

Zu Iechternach ware géint 20.30 Auer d’Pompjeeën gefuerdert, well Hecken a Brand stoungen. Dat Ganzt war séier ënner Kontroll an et ass kengem eppes geschitt.