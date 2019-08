Am Stater Park gouf e Méindeg den Owend e Mann Affer vun engem Iwwerfall a gouf dobäi och nach aggresséiert.

Geschitt ass dëst géint 20.30 Auer, nodeems d'Affer vun enger jonker Persoun ugeschwat gouf a no Droge gefrot huet. Wéi de Mann dem spéideren Täter gesot huet, net am Besëtz vun Drogen ze sinn, ass dëse kuerz fort gaangen.

Ma net laang huet et gedauert an de Mann gouf dunn vun der selwechter Persoun opgefuerdert, seng Wäertgéigestänn ofzeginn. Wéi d'Affer dat refuséiert huet, krut dëst Schléi an d'Gesiicht an op den Uewerkierper. Wärenddeem goufen him direkt e puer Saachen ofgeholl.

D'Affer selwer huet sech allerdéngs esou gewiert, dass den Täter iergendwann opgehalen huet an him souguer e puer Objeten zeréckginn huet. Dono ass den Onéierleche fortgelaf. Eng Plainte gouf agereecht.