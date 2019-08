Um Terrain vun enger Baufirma an der Rue John L. Macadam koum et e Mëttwoch de Moien zu engem ganz schroen Aarbechtsaccident.

En Aarbechter gouf liewesgeféierlech verwonnt, wéi e mam Ënnerkierper an eng Maschinn geroden ass, déi Steng kleng muelt. Hie gouf ganz schwéier un engem Bee verwonnt.

Den Aarbechter koum an d'Klinik. D'ITM an d'Police waren op der Plaz. D'Ermëttlunge lafen.