An der 11. Generatioun gëtt elo schonn zu Klengbetten gemuelen.

D'Recolte vun dësem Joer dierft um Enn gutt ausfalen. Quantitéit a Qualitéit géife stëmmen, mengt de Jean Muller vun de Klengbettener Millen. De Jeannot Ries war zu Klengbetten derbäi, wou d'Kären ofgeluede goufen. Eleng 18.000 Tonnen aus enger nohalteger, nationaler Produktioun wäerten hei déi nächst Méint gemuele ginn.

An dësem Betrib, an deem zanter 11 Generatioune gemuele gëtt, kënnen 30.000 Tonnen u Käre stockéiert ginn. Zwou verschidden Zorte Weess ginn do zerklengert. De mëlle Weess, dee fir d'Hierstellung vu Miel zerklengert gëtt, an den haarde Weess, och bekannt ënnert dem Numm "Spaghetti-Weess". Den haarde Weess gëtt eréischt zanter e puer Joer zu Lëtzebuerg ugeplanzt a muss dowéinst gréisstendeels importéiert ginn. 30.000 Tonne ginn all Joer per Zuch an de Grand-Duché bruecht.

Karschnatz Klengbettener Millen (21.8.19) © Jeannot Ries

D'Kärstéck vun de "Moulins de Kleinbettingen" ass eng vun zwou Millen, déi 2007 ganz am Inox gebaut ginn ass. Mat Hëllef vun engem laange Mëllerei-Diagramm ginn d'Käre ronn eng Stonn e Véierel Liter erop- an erofgeblosen. Je no Produktioun kënnt méi oder manner wäisst Miel bei der Prozedur eraus.