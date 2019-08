E Mëttwoch kuerz no 16 Auer koum et op der Tréierer Autobunn an Direktioun Tréier zu engem Accident mat e puer Autoen.

Op der Héicht vun der Sortie Kierchbierg krute sech 4 Ween ze paken.

Den Ament sinn déi 2 Bunne blockéiert an et geet schlecht laanscht. Mëttlerweil ginn et iwwer 8 Kilometer Réckstau, bis op d'Gaasperecher Kräiz. Zéifloss gëtt et awer och op der Géigespur wéinst Gaffer.

Ee weideren Accident, mat 3 Autoen, gouf et kuerz drop op der Areler A6 a Richtung Arel, eng 500 Meter virun der belscher Grenz. D'Iwwerhuelspur ass do blockéiert an et staut op 10 Kilometer zeréck bis bei d'Sortie Stroossen.