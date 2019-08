Eng 100 Reklamatioune sollen iwwert déi 200 Lousen erakomm sinn, déi awer vun der Regierung net consideréiert goufen.

D'Jeeërfederatioun gëtt en negativen Avis zum groussherzoglecht Reglement iwwer d'Juegdlousen. Ënner anerem wieren d’Reklamatiounen aus dem Public net genuch consideréiert ginn. Rieds ass do vu méi ewéi 100 Reklamatioune a vu méi ewéi 200 Lousen, déi concernéiert wieren.

De Projet wier net ausgeräift a misst iwwerschafft ginn. Et bestéing keng Urgence an et sollt een sech d'Zäit huelen, fir e gudde Projet ze realiséieren, esou d'Federatioun.