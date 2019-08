Et ass net méiglech, Solarzellen am Stauséi ze installéieren, sou den Energieminister Claude Turmes an d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

Den DP-Deputéierte Max Hahn wollt an enger parlamentarescher Fro wëssen, ob ee Solarpanneauen am Stau kéint installéieren. D'Avantage vun den Solarpanneauxen, déi am Waasser schwammen, wieren villsäiteg, esou den Max Hahn. D'Produktioun vun der Energie wier méi effikass, well d'Panneauxen vum Waasser ofgekillt géife ginn. Dës Placke géife verhënneren, dass Waasser an de Reservoiren verdonst. Ënner anerem géife se keen zousätzleche Buedem, fir Energie ze produzéieren, verbrauchen. Am Uewersauer-Stauséi, tëscht Lëlz an dem Barrage, wier eng Surface, déi passt, fir e puer honnert der Solarpanneauxen z' installéieren, sou den DP-Deputéierten. De Claude Turmes an d'Carole Dieschburg si sech awer eens, dass dës Iddi net ëmzesetze wär. Se wier net kompatibel mat der Rechtslag. Déi seet, dass all Installatioun, déi d'Waasser stéiere kéint, verbueden ass. Dëst Reglement bezitt sech op d'Sécherheetszon ëm de Stau a bestëmmt op d'Installatiounen, d'Aarbechten an d'Aktivitéiten, reglementéiert oder autoriséiert ginn. Och de Waasserstand wär e Problem. Dobäi kënnt, dass déi dreiwend Solarpanneauxen den ökologesche System kéinte stéieren, esou d'Ministeren. Ënner anerem misst een och kontrolléieren, ob deen, fir d'Liewen am Waasser wesentlechen Sauerstoffaustausch, tëschent der Wassersurface an der Atmosphär net gestéiert géif ginn. D'Regierung géif hei virschloen, aner artificiell Gewässer ze benotzen, an deenen d'Waasser net esou beschiedegt kéint ginn.