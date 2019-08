Géint 19.20 Auer gouf d'Police alarméiert, datt um Enn vun engem Feld um CR143 e Gefier an e klenge Bësch gerode war.

Wéi d'Beamten an d'Rettungsdéngschter op d'Plaz koumen, huet sech effektiv erausgestallt, datt hei en Auto an e klenge Bësch gerode war. D'Analys vun de Spuren hunn erginn, datt de Chauffer mat sengem Gefier vun der Streck ofkoum, e puer Honnert Meter duerch e Feld gefuer ass an dunn an engem Stéck Bësch stoe bliwwen ass.

Den 58 Joer ale Lëtzebuerger ass nach op der Plaz gestuerwen.

© Police

De Parquet gouf informéiert an de Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op d'Plaz geruff. Weider gouf eng Obduktioun ordonnéiert.