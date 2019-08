Och wa Freed an Amusement op der Fouer am Virdergrond stinn, muss natierlech och fir Sécherheet garantéiert sinn.

D’Police ass wéi all Joers am Asaz, ënnert anerem mam Service “enfants perdus”.

Fir dee Service ze benotzen, muss ee sech am Viraus iwwert den E-Kommissariat umellen, wou een dann e Formulaire ausfëllt. Wann een dann op der Fouer ukomm ass, muss ee fir d’éischt beim Policebüro laanschtgoen.

Hei kritt d’Kand dann e Sticker mat sengem Numm, der Handysnummer vum Policebüro an e Code, mat deem d’Polizisten d’Begleetpersoun vum Kand kënnen erëmfannen.

Déi Leit, déi d’Kand fannen, wësse sou och direkt, wat ze maachen ass.

D’Poliziste wäerten donieft och reegelméisseg en Tour iwwert d’Fouer maachen a ginn dobäi vu Police-Hënn begleet. Mä si ginn awer och vun der Police aus Däitschland, Frankräich an der Belsch ënnerstëtzt.

Och d’Ëmgéigend, wéi zum Beispill d’Kinnekswiss, wäert dacks kontrolléiert ginn. Fir der Police bëssi ze hëllefen, ginn och nach Videoiwwerwaachunge benotzt, déi d’ganzt Joer iwwer um Glacis installéiert sinn.

Et wäert och zemools op den Trafic um Lampertsbierg opgepasst ginn. Autoen, déi falsch geparkt hunn oder stéieren, riskéieren ofgeschleeft ze ginn.

Well awer ëmmer vill op der Schueberfouer lass ass, an domat och nëmme wéineg Parkplazen disponibel sinn, soll een am beschten op den ëffentlechen Transport oder op Park and Ride zeréckgräifen.

Fir d’Sécherheet ze garantéieren, wäerten och dëst Joer erëm Bëtong-Bléck opgestallt ginn. Donieft sollen d’Leit op hir eege Gewunnechten oppassen.

De Policebüro fannt der tëschent der Haaptentrée an dem Groussen Theater. Deen ass all Dag vu 14 Auer mëttes bis 1 Auer moies op. Weekends huet en dann och nach bis 2 Auer moies op.

D'Roll vum CGDIS op der Fouer

D'Sécherheet op der 679. Schueberfouer gëtt niewent der Police Grand-Ducale a weidere Servicer vum CGDIS assuréiert.

De Fouermeeschter huet mat de Sécherheetsexperten um Donneschdeg ee Kontrolltour gemaach.

Marc Beckius, officier traitant vum CIS Lëtzebuerg.

Fir verschidden Zeenarioen, wéi z.B. am Fall vun engem Donnerwieder, leie Sécherheetskonzepter prett. De CGDIS huet déi mat ausgeschafft. Zum CGDIS sengen Aufgabe gehéiert de Rettungsdéngscht an de Brandschutz.

Wann elo ee vun engem Spill fält, da komme si an den Asaz. Hire Service Präventioun kontrolléiert d'Sécherheet virum Optakt vun der Fouer.

De CGDIS geet dovun aus, dass dëst Joer wéi schonn zejoert 120-130 Asätz op si duerkommen. Déi meescht si glécklecherweis Bloderen un de Féiss, Harespelstéch oder Verstauchungen.

Am Fall, wou eppes geschitt, gëtt geroden, den 112 ze ruffen.

An der Woch sinn op d'mannst 3 Leit vum CGDIS am Poste de secours beim Haaptagank vun der Fouer vun 12 bis 20 Auer, owes an de Weekend sinn et 4 Persounen. Iwwert déi 20 Deeg Fouer sinn alles an allem ronn 160 Léit am Déngscht.