Um Mëttwoch hat de Vizepremier a Justizminister Félix Braz ee "Malaise Cardiaque" an der Belsch.

En ass den Ament am Spidol op der Intensivstatioun.

Méi kéint elo net kommunizéiert ginn. De Staatsministère biet awer d’Privatsphär vum Minister a vu senger Famill ze respektéieren.

Félix Braz hospitalisé en Belgique (22.08.2019)

Communiqué par: ministère d'État En date du 22 août 2019, le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Félix Braz, a été victime d'un malaise cardiaque et se trouve depuis lors en soins intensifs en Belgique. Pour l'instant, le gouvernement ne peut communiquer plus de détails et prie de respecter la vie privée du ministre et de sa famille.