Weltwäit hu sech Fuerscher der Fridays for Future Beweegung ugeschloss, dat och elo zu Lëtzebuerg.

An de leschte Jore wier duerch ëmmer méi Etüden de Mënsche gemaachte Klimawandel bestätegt ginn. Et wier och elo un de Mënschen Efforten ze maachen. An d' Diskussioun misst sachlech gefouert ginn. Fir d'Physikerin Susanne Siebentritt vun der Uni Lëtzebuerg wier et wichteg, datt d'Wëssenschaft Fakten zur Verfügung stellt. En Austausch mat de Klimaskeptiker dierft och net ausgeschloss ginn.

Gewerkschaften an ONGen, déi am Ëmweltberäich täteg sinn, ënnerstëtzen déi jonk Klima-Aktiviste bei der grousser Maniff de 27. September. Och eng ganz Rei Fuerscher, déi am Grand-Duché schaffen, wëllen d'Beweegung begleeden.