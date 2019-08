De wuel bescht bezuelte Studentenjob zu Lëtzebuerg erméiglecht et de jonke Leit, bannent kuerzer Zäit vill Suen ze verdéngen.

Dat gréisste Lëtzebuerger Volleksfest ass net just e speziellt Event, mä speziell sinn och d'Aarbechtskonditioune bei eenzele Spiller a Buden.

De Moritz Ruhstaller huet bei enger Partie Jonker nogefrot, wat d'Aarbecht op der Fouer alles esou mat sech bréngt. Ee Student sot, dass et eng ganz lukrativ Aarbecht wier, awer et géing och vill vun engem verlaangen. Et wier zimlech ustrengend, well et laang Deeg sinn, déi ee mental a kierperlech onheemlech mathuele géingen.

AUDIO: Schwaarzaarbecht op der Fouer (23.08.19)

De lukrativen Aspekt hunn och déi aner Studente bestätegt. Lukrativ, mä ass d'Aarbechtssituatioun legal?

En anere jonke Mann huet eis matgedeelt, dass e lescht Joer all Dag geschafft hätt. E krut zwar all Stonn bezuelt, mä et wier awer net zu 100% legal gewiescht. "Et sinn och keng 8 Stonnen-Deeg, ech mengen déi kierzten Deeg sinn 9 Stonnen an déi längsten Deeg, wou net emol Exceptioune sinn, kënnen awer och bis zu 15 oder 16 Stonnen laang sinn”, sot en.

Wat wärend den Interviewen direkt opgefall ass, ass, dass déi meescht Studenten net an de Mikro schwätze wollten, fir net vun hirem Patron erkannt ze ginn. Hanner virgehalener Hand hu verschiddener confirméiert, dass kaum Pause géinge gemaach ginn a vill Iwwerstonnen och net géinge bezuelt ginn.

Eng Studentin huet souguer zouginn, dass hatt lescht Joer ganz ouni Kontrakt geschafft an eréischt zum Schluss all seng Sue kritt hätt. Dëst Joer ass him en Aarbechtskontrakt ugebuede ginn, deen zwou Stonne Paus virgesäit. Och hei gëtt hatt net Cash bezuelt, mä kritt duerno alles zesummen iwwerwisen.



Bei der Inspection du travail et des mines wieren esou Fäll net bekannt, heescht et. Fir d’Fouer géinge sech "Dispositioune vun der Aarbechtszäit an notamment vun den Iwwerstonnen" net applizéieren, deelt d'ITM mat. Wat d’Remuneratioun ugeet, wieren "déi zu Lëtzebuerg gesetzlech applikabel Mindestléin fir d'Salariéen oder fir d'Studenten ze applizéieren. All geschaffte Stonne musse bezuelt ginn", sou d’ITM.



Bleift nach ze betounen, datt et eenzel Fäll gëtt, wou d’Aarbechtskonditioune bedenklech sinn. Net all d'Studenten, déi interviewt gi sinn, beschreiwen esou Situatiounen. Fest steet, dass, wann een op d'Fouer schaffe geet, ee mat méi intensiven Aarbechtskonditioune rechne muss, mengt ee vun de Befroten. D'gutt Bezuelung léisst hien awer iwwert déi haart Aarbechtskonditiounen ewechkucken.

Am Code du Travail steet, dass keng Dispositiounen d'Aarbechtszäite vu Salariéen an engem Forain-Betrib reglementéiere géingen, confirméiert eis d'Ariane Claverie vum Affekotebüro Castegnaro. D'Juristin, déi am Aarbechtsrecht spezialiséiert ass, behaapt, dass am saisonale Secteur bis zu 12 Stonnen den Dag a 60 Stonnen d’Woch dierfe geschafft ginn, awer och nëmmen dann, wa per Kollektivvertrag eng Derogatioun festgehale gëtt. All Salarié misst dann doriwwer informéiert sinn. Onkloer bleift allerdéngs weiderhin d'Fro, wéi e Forain-Betrib definéiert gëtt a wéi eng Reglementer fir si gëllen.