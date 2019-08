Wéi d'Securité alimentaire luxembourgeoise matgedeelt huet, stëmmt den Etiquetage bei der Banzaï-Zooss vun der Mark "La William" net.

Dat, well d'Zooss d'Allergene Soja, Fësch, Weess a Geescht enthält, déi net op den Etiketten opgelëscht sinn. Dat betraffent Produkt gouf an Supermarché "Colruyt" verkaaft, ma eng méi breet Distributioun an anere Butteker wier net ausgeschloss.

D'Zooss gouf iwwerdeems aus de Regaler geholl.