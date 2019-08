Als Äntwert op de Communiqué vum Lëtzebuerger Konsumenteschutz hëlt d'EU-Kommissioun Stellung zum Sujet.

D'Kommissioun wëll mat hirem Communiqué kloerstellen, dass si net d'Absicht verfollegt, fir d'Boergeld ofzeschafen. D'Awunner vum Grand-Duché musse sech also keng Suergen doriwwer maachen, sou d'Kommissioun.

Am Kader vun engem Conseil aus dem Joer 2016 wier doriwwer diskutéiert ginn, wéi eng Mesurë kéinten ergraff ginn, fir géint d'Finanzéierung vum Terrorismus virzegoen.

No enger detailléierter Etüd huet d'Europäesch Kommissioun am Juni 2018 beschloss, dass d'Ofschafe vum Boergeld am Kampf géint den Terrorismus net géing duergoen. Aus deem Grond ass fir keng legislativ Mesure gestëmmt ginn an et gëtt zënterhier och keng weider Initiativ envisagéiert.

Communiqué vun der EU-Kommissioun



La Commission souhaite clarifier qu'elle n'a pas l'intention de proposer le plafonnement des paiements en espèces. Elle reconnait la sensibilité de ce sujet. Les consommateurs luxembourgeois n'ont aucune raison de s'inquiéter. Suite à une demande du Conseil de février 2016, la Commission a examiné l'utilité de limiter les paiements en espèces de très grande valeur afin de lutter contre le financement du terrorisme. Suite à une étude détaillée, la Commission a conclu en juin 2018 que des restrictions concernant les espèces ne remédieraient pas de manière significative au problème du financement du terrorisme. Elle n'a donc fait aucune proposition législative, et aucune autre initiative n'a été envisagée depuis.

