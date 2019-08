E Freiden den Owend huet d'Police 2 Persounen an der Stad festgeholl. Donieft goufen um Freideg den Owend 6 Führerschäiner agezunn.

D'Police huet um Freideg den Owend am Garer Quartier no engem gesicht. Um 17.30 Auer gouf an dem Kontext eng Persoun kontrolléiert. Et huet sech erausgestallt, dass si zwar net déi gesichte Persoun war, mä dass och si vum Parquet gesicht gouf.

Kuerz no 17 Auer war de Beamten an der Rue Dernier Sol schonns e Mann opgefall, géint deen e Mandat d'Arrêt virlouch.

Béid Persoune goufe festgeholl an op Schraasseg an de Prisong bruecht.

6 Permise fort

3 Führerschäiner goufen um 19 Auer owes bei Vitesskontrollen zu Bäreldeng, am Becheler an tëscht dem Schuman a Bitscht op der N15 agezunn.

Kuerz no 23 Auer war e Chauffer zu Bartreng an der Rue de Luxembourg ze séier ënnerwee an hat och nach ze vill gedronk. Och hei war de Permis fort.

Och zu Stroossen op der Areler Strooss krut en Automobilist de Führerschäin ofgeholl, well hien ze déif an d'Glas gekuckt hat an ze séier ënnerwee war.

Eng weider Persoun krut de Führerschäi géint Mëtternuecht zu Biermereng ofgeholl. En Zeien hat der Police gemellt, dass en Automobilist op der Munnerefer Strooss probéiert hätt, d'Kéier ze maachen an dobäi an eng Heck gerannt wier.

De Won stoung du queesch iwwert d'Strooss, ma dat huet de Chauffer awer net dru gehënnert, fir z'entschlofen.

D'Polizisten hunn en du waakreg gemeet, hien huet misse blosen an duerno war de Führerschäi fort.