De Jean Asselborn wëll der Regierung am nächste Conseil Ufank September virschloen, dass d'Prozedur, fir den Traité ze ratifizéieren, op Äis geluecht gëtt.

De Jean Asselborn deelt, als zoustännege Minister fir international Handelsfroen, d'Bedenken, déi Frankräich an Irland hunn, wann et ëm den Traité tëschent der EU an de Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay an Uruguay geet, dat seet hien am RTL Interview.

De komplette Interview tëscht dem Lëtzebuerger Ausseminister an dem Dany Rasqué:



AUDIO: De Jean Asselborn iwwert d'Mercosur-Staaten

Handelsverträg wiere sënnvoll mat Länner a Regiounen, déi zum groussen Deel, déi selwecht Wäerter hu wéi mir.

En Traité mat de Mercosur-Staaten hätt och kënne sënnvoll sinn, mä dat wat elo a Brasilien géif geschéien, géif an déi falsch Richtung goen.

Als ganz kritesche Punkt nennt de Jean Asselborn virop den Net-Respekt vum Paräisser Klimaofkommes. A Brasilien géif een sech vun deem foutéieren, et géif däitlech méi ofgeholzt ginn wéi virdrun an déi schro Feieren am Reebësch wieren eng Konsequenz dovunner.

