D'Gemenge Péiteng a Käerjeng, déi den 9. August vun engem Tornado getraff goufen, haten zu Péiteng e Beneficeconcert fir de gudden Zweck organiséiert.

D'Fongen déi gesammelt goufen, waren ebe fir d’Affer vun deenen heftege Wiederen, fir se an där schwéierer Zäit z’ënnerstëtzen. Den Tornado hat jo eng 19 Blesséierter gefuerdert an eng 160 Haiser goufe beschiedegt. De Frank Elsen huet ënnert anerem mat Betraffene geschwat.

Den Tornado vum 9. August hat schwéier Schied zu Péiteng an zu Käerjeng u privaten Haiser, grad ewéi u Gebaier ugeriicht. Och sportlech Infrastrukture goufen zolidd beschiedegt. Knapp 3 Wochen no der Katastrophe, gouf schonn een Deel vun de Schied un de Gebailechkeete gefléckt. Ma fir déi Betraffe war et eng schwéier Zäit.

Béid Gemengen haten eng Spendenaktioun lancéiert, fir de concernéierte Leit beim Nees-Opbau ze hëllefen an se z’ënnerstëtzen. Eleng d’Gemeng Péiteng krut bis ewell eng 350.000 Euro zesummen. Och d’Gemeng Käerjeng huet bis elo kräfteg Geld gesammelt. Dës Sue ginn awer besonnesch un déi Leit, déi net alles vun den Assurancen erëmkréien.

A spezielle Fäll beispillsweis Leit déi héije Schued awer net déi néideg Moyenen hunn, kënnen sech direkt beim Office social vun deenen 2 Gemenge mellen. No der Tornado-Katastrophe goufen eng 31 Haiser vun der Péitenger Gemeng als net bewunnbar definéiert. Déi Betraffe sinn dowéinst bei hire Familljen an an Hoteller ënnerkomm. Vun nächster Woch un ginn dës Leit awer a Wunnenge relogéiert, ier se dann an e puer Méint nees an hir Haiser zréck kennen. Fir eben den Affer entgéintzekommen, gouf e Beneficeconcert vu béide Gemengen zu Péiteng organiséiert. Eng Rëtsch Bands sinn opgetrueden an hunn fir eng positiv Atmosphär gesuergt.

Et hätt ee vill mat de concernéierte Leit geschwat, fir an deene verschiddene Fäll eng gemeinsam Léisung ze fannen, esou nach d’Gemeng Péiteng.