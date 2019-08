An der Nuecht op e Sonndeg géint 1.20 Auer ass et op engem Camping um Grondhaff zu engem Feier komm. Op d'mannst ee Chalet ass do verbrannt.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Bäerdref, Beefort, Konsdref an vun der däitscher Säit vu Bollenduerf, wéi och d'Ambulanzen aus der Fiels a vun Iechternach. © CIS-Larochette © CIS-Larochette © CIS-Larochette © CIS-Larochette © CIS-Larochette © CIS-Larochette