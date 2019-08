D’Police huet en Zeienopruff lancéiert. E Samschdeg géint 18.30 Auer koum et zu engem Verkéiersaccident beim Fräiheetsbam, tëscht dem Briddel a Stroossen.

En Auto huet wéinst engem Vëlo eng Vollbremsung misse maachen an eng wäiss Camionnette, déi hannendru war, huet den Auto iwwerholl ouni ze bremsen. En aneren Auto, deen hannert der Camionnette war, ass dunn an den aneren Auto gerannt. D'Automobilistin koum mat liichte Blessuren an d'Klinik.

De Chauffeur vun der wäisser Camionnette soll sech bei der Police zu Esch ze mellen um 244 50 4500.