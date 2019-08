A béide Fäll blouf et beim Materialschued, keng Persoun koum zu Schued.

E Samschdeg de Muere gouf an der Rue de l'industrie en Accident gemellt, bei deem et zu Onstëmmegkeete bei der Klärung vum Oflaf vum Accident tëscht de Betraffene koum. Beim liichten Accident gouf kee blesséiert. Op der Plaz selwer hunn d'Beamte vun der Police du festgestallt, dass eng Automobilistin, déi am Accident verwéckelt war, ënner Alkoholafloss stoung. Beim Test koum dunn och eraus, dass den zoulässege Wäert längst iwwerschratt war. De Permis vun der Fra gouf agezunn.

An der Nuecht op e Sonndeg, géint 1 Auer, koum et dann zu engem weideren Accident, dat op der N10 zu Rëmerschen. Hei gouf d'Police allerdéngs net geruff, ma se sinn, wärend se op Patrull waren, op den Accident opmierksam ginn. Op der Plaz huet sech dunn erausgestallt, dass et sech glécklecherweis nëmmen ëm Materialschued handele géif. Allerdéngs war och hei ee Chauffeur alkoholiséiert. Och hei gouf de Führerschäin no engem positiven Alkoholtest agezunn.