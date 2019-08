De ganzen Interview gëtt et en Dënschdeg um 07.30 Auer am Journal vum Radio.

Mir brauche méi Kontroll a méi Transparenz an de Finanzen an an der Personalpolitik vum Haff, dat fuerdert den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry. Deen sech domat an déi aktuell Diskussioun ëm d'Cour grand-ducale agemëscht huet.

Am Gespréich mam Nico Graf sot den Alex Bodry, hien hätt net wierklech en Iwwerbléck iwwer d' Personalsituatioun vum Haff, gëtt awer ze bedenken:

Dem Alex Bodry schwieft vir, den Ëmgang vun ëffentleche Gelder vum Haff mat engem Gesetz ze reegelen, dat kéint nom belsche Modell geschéien.

