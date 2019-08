Am Schäfferot ass ee sech alles wéi net eens.

60% vun de Leit hate sech jo e Sonndeg an engem kommunale Referendum géint d'Baue vun engem Fräizäit Ressort op de Séie vu Wäisswampech ausgeschwat. 24 Stonne méi spéit gëtt et nach ëmmer keng kloer Positioun ob a wéi et mam Projet viru goe soll. Och am Schäfferot ass ee sech alles wéi net eens.

D'Resultat vum Vott war keng Iwwerraschung fir de Buergermeeschter, d'Campagne vun der Biergerinitiativ déi de Referendum initiéiert hat wier relativ aggressiv gewiescht.

Et si Spannungen déi weider am Gemengerot vu Wäisswampech bestoe wäerte bleiwe soulaang de Projet um Séi weider um Dësch leit.